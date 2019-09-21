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Alanya’da çocuklar sahil temizliği yaparak, çevre kirliliğine dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, ellerinde İngilizce ve Türkçe yazılı pankartlar ile sahile gelerek temizlik yaptı.Alanya Özel Yedi Bilim Koleji’nde eğitim gören 7’nci sınıf öğrencileri tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlı ’Dünya Temizlik Günü’ kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 21 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde çevre kirliliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, ellerinde İngilizce ve Türkçe yazılı pankartlar ile sahile gelerek temizlik yaptı.
Alanya Özel Yedi Bilim Koleji’nde eğitim gören 7’nci sınıf öğrencileri tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlı ’Dünya Temizlik Günü’ kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Öğretmenler eşliğinde ellerinde ‘Çevre bekçiyle değil, sevgiyle korunur’, ‘Herkes evinin önünü süpürse bütün sokak temiz olur’, ‘Temizlik saygı işidir, başaran saygılı kişidir’, ‘Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreyle olur’, ‘Temiz bir dünya bizim elimizde’ gibi Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlar Cumhuriyet Mahallesi’ndeki sahiline gelen çok sayıda öğrenci temizlik yaptı. Ellerinde çöp torbalarıyla sahil boyu ilerleyen çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından atıklar toplanarak bertaraf edildi. Etkinlik, sahilde bulunan yerli halkın ve turistlerin de ilgisini çekti.

“Öğrencilerimize çevre ile temiz bilincini vermeyi amaçladık”
Etkinlik hakkında bilgi veren Alanya Özel Yedi Bilim Koleji Müdürü Ahmet Ünal, çevre kirliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amaçlı bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Ünal, "Çocuklarımıza temiz insan, temiz çevre temasını öğretmek ve göstermek amaçlı bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklarımıza ‘ağaç yaşken eğilir’ düşüncesiyle bu yaşlarda çevre ile temiz bilincini vermeyi amaçladık. Bu anlamda öğrencilerimizin Alanya’mıza katkıda bulunması ve dünyaya mesaj vermesi anlamında bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

“Gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için buradayız”
Sahil temizliği yapan 7’nci sınıf öğrencisi Ilgın Akın, farkındalık kazandırmak için buraya geldiklerini söyledi. Akın, "Çevreyi temizledik ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak için buradayız. Burada çok miktarda atıklar bulduk. En çok da sigara izmariti vardı. Bu sigara izmaritleri doğaya çok zarar veriyor. Çevreyi temiz tutmalıyız ve korumalıyız" diye konuştu.

“Çöpleri doğaya değil, çöp kutularına atsınlar”
Sahilde çok fazla çöp topladıklarını aktaran öğrenci Hilal Atlay, "Buraya çöpleri toplamak için geldik gerçekten çok fazla çöpler vardı. En çok da cips paketleri, camlar vardı ve bunlar da çok tehlikeli olabiliyor. İnsanlardan ricamız çöpleri sahillere veya doğaya değil, dönüşüm kutularıyla çöp kutularına atmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“Yaptığımız bu etkinlikten dolayı mutluyuz”
Öğrenci Berkay Ender Yaşar ise şunları söyledi:
"Buraya çöpleri toplamaya geldik. Yeni nesle güzel bir çevre bırakmayı düşünüyoruz. Yerlerde çok fazla çöp var neden attıklarını da hiç bilmiyorum. Çöpleri topladık ve yaptığımız bu etkinlikten dolayı mutluyuz."

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