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Alanya’da deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.İlçede 2 gündür etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.
İlçede 2 gündür etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

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