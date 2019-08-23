HABER

Alanya’da denizde kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 00:31 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Alanya’da denizde kadın cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.
Alanya'da akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, marinadan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine haber verdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.
Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu ve 45- 50 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdüÇocuklarının gözü önünde demir çubukla bayıltana kadar dövdü
Ambulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralıAmbulansında karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 4 yaralı
Bitlis'te tarihi eserleri jandarmaya satarken yakalandılarBitlis'te tarihi eserleri jandarmaya satarken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.