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Alanya'da denizde ölü bulunan 2 kişi, Aksaray'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gamze Gökçe (33) ve Zekeriya Dalkıç (44), memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.

Alanya'da denizde ölü bulunan 2 kişi, Aksaray'da toprağa verildi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gamze Gökçe (33) ve Zekeriya Dalkıç (44), memleketleri Aksaray'da toprağa verildi.
Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, önceki gün deniz yüzeyinde kıyafetleri üzerinde olan 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın, 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede, cesetlerin Gamze Gökçe ve Zekeriya Dalkıç'a ait olduğu belirlendi. Aksaray'dan Alanya'ya tatile gelen Gökçe ve Dalkıç'ın denizde boğulduğu tespit edildi.
Gamze Gökçe ve Zekeriya Dalkıç'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından Aksaray'a getirildi. Dalkıç'ın cenazesi öğle namazının ardından Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gökçe'nin cenazesi de ikindi namazı sonrası aynı külliyede kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedildi.

​FOTOĞRAFLI

Alanya'da denizde ölü bulunan 2 kişi, Aksaray'da toprağa verildiAlanya'da denizde ölü bulunan 2 kişi, Aksaray'da toprağa verildiAlanya'da denizde ölü bulunan 2 kişi, Aksaray'da toprağa verildi

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