Alanya’da denize giren 2 turist hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı sahillerde dalga boyu yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğu denize giren Çek ve İsveçli erkek turist, boğuldu.

Alanya’ya tatile gelen Çek turist Ladislav Silhan (54) dün saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi’ndeki sahilde denize girdi. Dalga boyu yüksekliğin yaklaşık 5 metre olduğu denizde bir süre yüzen Silhan batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden sahildekileri yüzerek ulaştıkları Çek turisti sahile çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Silhan’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Dün saat 15.30 sıralarında Keykubat Plajı’nda denize giren İsveçli Sven Ake Eilerth Jakopsan ise boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan Jakopsan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.

2 turist kurtarılamadı

Hastanelerde tedaviye alınan Ladislav Silhan ve Sven Ake Eilerth Jakopsan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşımı yitirdi. Silhan ve Jakopsan’ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Rus turist boğulma tehlikesi geçirdi.

Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında Tosmur Mahallesi’nde denize giren Rus erkek turist Zurabo Echin (59) boğulma tehlikesi geçirerek ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz turisttin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü öğrenildi.

