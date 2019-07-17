HABER

Alanya’da denize giren Rus turist boğularak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Rus uyruklu turist, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Geçen hafta Tatil için Rusya’dan Alanya’ya gelen Valentin Dobryakov (70), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti.

Alanya’da denize giren Rus turist boğularak can verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Rus uyruklu turist, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Geçen hafta Tatil için Rusya’dan Alanya’ya gelen Valentin Dobryakov (70), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Konaklı Mahallesi sahilde denize giren Dobryakov, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Suda çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar yüzerek ulaştıkları talihsiz turisti kıyaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dobrkyakov, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Rus erkek turist yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dobrkyakov’un cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Osmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayaktaOsmanlı'nın en iyileri burada yetişti! 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta
Akaryakıt yüklü tankerde yangınAkaryakıt yüklü tankerde yangın
Sürücülerin yol verme tartışması trafiği kilitlediSürücülerin yol verme tartışması trafiği kilitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.