Alanya’da denize giren Rus turist boğularak can verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki Rus uyruklu turist, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Geçen hafta Tatil için Rusya’dan Alanya’ya gelen Valentin Dobryakov (70), Konaklı Mahallesi’ndeki bir otele yerleşti. Konaklı Mahallesi sahilde denize giren Dobryakov, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Suda çırpındığını gören sahildeki vatandaşlar yüzerek ulaştıkları talihsiz turisti kıyaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dobrkyakov, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Rus erkek turist yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Dobrkyakov’un cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

