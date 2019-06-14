Alanya’da emlak dolandırıcılığı iddiası: 1 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı evi birkaç kişiye kiralayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen emlakçı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Çarşamba günü Alanya Emniyet Müdürlüğüne gelen bir vatandaşın şikayeti üzerine ortaya çıktı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen V.K. isimli şahsın, Güllerpınarı Mahallesi Hacı Yusuflar Sokak’ta bulunan bir daireyi birkaç kişiye aynı anda kiraya vererek dolandırmaya çalıştığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli V.K.’yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli V.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



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