HABER

Alanya'da en büyük balığı avlama yarışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 20:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası, "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla başladı.

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası, "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla başladı. İki gün sürecek turnuvada balıkçılar lösemiye dikkat çekmek için beyaz maske taktı.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) ve birçok spor kulübünün desteğiyle başlayan olta balıkçılığı turnuvası Alanya Fishing Tournament yarışmasına, 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce düzenlenen brifinge, lösemiye dikkat çekmek için maskelerle katıldı. Deniz ve hava durumuyla ilgili son bilgileri de alan balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize salladı.

10 KASIM'A ÖZEL YARIŞMA

ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl "Büyük balığın peşinden gidiyoruz" sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini söyledi. Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'te sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya dikkat çekmek" dedi. Turnuva, yarın sona erecek.

PARTNEREda Ece'den öpüşme itirafıEda Ece'den öpüşme itirafı
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardıBacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Denizli'de iğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Son dakika: MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

Ortalık karıştı! Tekme tokat meydan dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.