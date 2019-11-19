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Alanya’da eroini yere atıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin durdurmak istediği sırada elindeki paket içerisindeki 32 gram eroini yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen ve yaya olan Özhan E.’yi (29) durdurmak istedi.

Alanya’da eroini yere atıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin durdurmak istediği sırada elindeki paket içerisindeki 32 gram eroini yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen ve yaya olan Özhan E.’yi (29) durdurmak istedi. Ekipleri gören şüpheli elindeki paketi yere atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü Özhan E. kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Yere attığı pakette ise 32 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Özhan E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya’da eroini yere atıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

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