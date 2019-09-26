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Alanya’da eş cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan 15 yıllık evli Hilmi Yılmaz, babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ı dışarıyı çıkararak 14 yerinden bıçakladı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan 15 yıllık evli Hilmi Yılmaz, babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ı dışarıyı çıkararak 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi. Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz’ın kapıyı açması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

“Kızını öldürdüm”
Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz’ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve karakola teslim olmaya geldiğini söylediği belirtildi. Gülseren Yılmaz’ın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

2 çocuk annesi kadın toprağa verilecek
Yaklaşık 15 yıllık evli, 12 yaşında kızı ve 6 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, yarın Kestel Hanönü Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayın şüphelisi Hilmi Yılmaz ise karakoldaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

“İçimizi yaktı”
Kestel Mahallesi’nde kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba Ali Bayrak, "Bir ay önce tartışmışlardı. Önemli bir şey yoktu, gelip gidiyorlardı. Sonra sinsice gelmiş kapıyı kırmış, çocuğu bıçaklamış, öldürmüş. Öldürmeye teşebbüs etmiş. Beni de aradı kızını öldürdüm. Teslim olmaya gidiyorum. Adama bir şeyimiz de olmadı. İçimizi yaktı" dedi.
Baba Bayrak ikisinin de çalıştığını ve sorunlarının olmadığını belirterek, aralarını bulmak için çalıştıklarına belirtti. Olayın görgü tanığının olup olmadığına yönelik ise Bayrak, işte olduğunu sadece evde kızının olduğunu aktardı.

"Pırıl pırıl canımızı kaybettik"
Komşularının görüp görmediğini bilmediğini ifade eden Bayrak, "Ben yatarken gördüm. Ambulans alıp hastaneye götürdü. Evladımızı kaybettik. Pırıl pırıl canımızı kaybettik. Onun hakkında gerekenin yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti

Alanya’da eş cinayeti
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