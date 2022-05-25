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  4. Alanya'da eşinin kaza yaptığını gören sürücü refüje çarptı

Alanya'da eşinin kaza yaptığını gören sürücü refüje çarptı

25.05.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralanan karı-koca hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı.

Bahar Sarı (32) yönetimindeki 07 ALG 351 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. O sırada 07 KC 750 plakalı otomobiliyle arkadan gelen Ufuk Sarı (32) da eşinin kaza yaptığını görünce aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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