HABER

Alanya’da esrar ve 49 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 450 gram esrar ve 49 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 450 gram esrar ve 49 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğin engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya’nın Gevne Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde esrar yetiştirildiğinin bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evin bahçesine ekili vaziyette 42 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 300 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi olduğu öğrenilen Sami B. gözaltına alındı.

Saksılara ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirildi
Ekipler operasyon kapsamında Çıplaklı Mahallesi’ndeki Hüseyin B. ve Rabia D. ait evin balkonunda da esrar yetiştirdiği bilgisine ulaşarak belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 150 gram esrar ve saksılara dikili vaziyette 15 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli Hüseyin B. ve Rabia D.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Kaldığı otel odasında ölü bulunduKaldığı otel odasında ölü bulundu
Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybettiYolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

İnekleri sağmak için girdiği ahır, sonu oldu...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Yolda başına cam düşen kadın, 17 gün sonra hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.