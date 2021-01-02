HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da fenalaşan Rus turist yaşamını yitirdi

Alanya’da fenalaşan Rus turist yaşamını yitirdi

02.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alanya’da fenalaşan Rus turist yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla beraber yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaşan 60 yaşındaki Rus erkek turist, hayatını kaybetti.Olay, saat 16.30 sıralarında Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkisinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla beraber yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaşan 60 yaşındaki Rus erkek turist, hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber ormanlık alanda yürüyüş yapan Rus uyruklu Mikahil Bunyansky (60), henüz bilinmeyen nedenle ani fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Bunyansky’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunyansky’in cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan Rus turiste korona virüs testi de yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
İzmir'de doktora şiddet! Maske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadıİzmir'de doktora şiddet! Maske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadı
AUZEF sınavları yarın başlıyor!AUZEF sınavları yarın başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Skandal! İnternette satıp Türkiye'nin her yerine yolluyorlar

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

İzmir'de doktora şiddet! Maske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadı

İzmir'de doktora şiddet! Maske uyarısı yaptı, dehşeti yaşadı

Kahreden olay! 21 günde annesi, babası ve iki ablasını kaybetti

Kahreden olay! 21 günde annesi, babası ve iki ablasını kaybetti

Son dakika! Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç ile kız arkadaşı öldürülmüş bulundu

Kan donduran olay! Genç çift öldürülüp gömülmüş olarak bulundu

Benzinlikte korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı

Benzinlikte korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldı

Ramazan ne zaman başlıyor 2021? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok

Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.