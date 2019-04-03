Alanya’da Finlandiyalı seçmenler sandık başına gitti

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Finlandiyalı seçmenler, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Finlandiya adına görev yapacak milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.

Finlandiya’da 18 Mayıs Pazar günü yapılacak AP seçimi öncesinde Alanya’da yerleşik yaşayan seçmenlerin Finlandiya’nın Alanya Fahri Konsolosluğu’nda oy kullanma işlemleri başladı. Yaklaşık 3 bin Finlandiyalı seçmen, saat 10.00’dan itibaren 14 ayrı partiden 200 aday arasından tercihlerini yapıyor. Adaylar arasında Yeşiller Partisi’nden Türk milletvekili Ozan Yanar da yer alıyor.

Finlandiya’nın Alanya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Fin seçmenlerin Alanya’da 2 gün süreyle oy kullanacağını söyledi.

“Alanya’da 3 bine yakın Finli vatandaş yaşıyor”

Türkiye’de en fazla Finlandiyalının Alanya’da yaşadığını belirten Müftüoğlu, “Alanya’da 3 bine yakın Finli vatandaş yaşıyor. Geçtiğimiz seçimde 460 vatandaş burada sandık başına geldi. Finlandiya dışındaki ülkelerde yapılan seçimlerde oy kullanılan şehirlerden birisi de Alanya. Bu bizim için çok önemli, tanıtıma önemli katkı sağlıyor. Türkiye’de 3 farklı bölgede seçim yapılıyor ve 200 milletvekili seçilecek. Bu katılımda bağımsız adaylar da var. Bir Türk aday da bu seçimde Yeşiller Partisi’nden seçime katılıyor. Bu bizim için çok önemli. Bu seçimlerin hem Türkiye için hem de Finlandiya’da yaşayan Türkler için en iyi şekilde geçmesi için özellikle çaba sarf ediyoruz. Alanya’da yaşayan Finlandiyalı vatandaşlar burada yaşamaktan çok memnunlar. Çünkü kendi ülkelerindeki oy kullanma işlemini burada rahatlıkla yapabiliyorlar. Bu süre içinde biz de elimizden geldiğince en iyi şekilde onları ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.