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Alanya'da fırtına tarım alanları ve iş yerlerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dün gece yaşanan şiddetli fırtına tarım alanlarına, ağaçlara ve iş yerlerinin camları ile tabelalarına zarar verdi.  İlçenin doğu bölgesinde 45 çiftçinin 185 dönüm arazisi hasar gördü.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dün gece yaşanan şiddetli fırtına tarım alanlarına, ağaçlara ve iş yerlerinin camları ile tabelalarına zarar verdi. İlçenin doğu bölgesinde 45 çiftçinin 185 dönüm arazisi hasar gördü.
Alanya'da dün gece yaşanan ve yer yer saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tarım alanlarında ciddi hasar oluştu. Sera örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı, demirler eğildi ve ağaçlar yerinden söküldü. Fırtınanın şiddetine Mahmutlar Mahallesi'ndeki evin çatısındaki güneş panelleri de dayanamadı. Fırtına güneş panellerini çatıdan söktü.
İLÇE MERKEZİNDE DÜKKANLAR ZARAR GÖRDÜ
Fırtına ilçe merkezinde bazı iş yerlerinin tabelasını yerinden söküp vitrin camlarını kırdı. İşletme sahipleri kırık camları temizledikten sonra camcılar vinçle vitrin camlarını taktı.
UÇUŞLAR İPTAL OLDU
Ayrıca Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda İstanbul ve Ankara'ya yapılacak uçuşlar fırtına nedeniyle iptal edildi. Yolcular Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, gün boyu arazide zarar gören tarım alanlarını teknik personeli ile birlikte inceledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı.
TARSİM SİGORTASININ ÖNEMİNİ HATIRLATTI
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yaptıkları inceleme ve başvurulara göre Yaylalı, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve İspatlı’da 45 çiftinin 185 dönüm muz serasının zarar gördüğünü söyledi. TARSİM sigortasının önemine dikkat çeken Göktepe, tahmini zararın 8 milyon 235 bin TL olduğunu ifade etti.

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