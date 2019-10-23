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Alanya'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si suça sürüklenen çocuk, 4'ü kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2'si suça sürüklenen çocuk, 4'ü kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'insan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek' suçları kapsamında çalışma başlattı. Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskında A.S. (17), A.K. (17), Necla N.N. (19), Zeynep I. (20), Emre Y. (21) ve İbrahim D. (22) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Oğuzhan O.'nun ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 2'si suça sürüklenen çocuk, 4'ü kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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