HABER

Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonunda yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ekipleri ilçede fuhşa yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası geçen Salı günü akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu G.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda kapsamında bu şüpheliler tarafından fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu 6 kadın da gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken 6 zanlı ise karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.G., A.B., M.A., A.Ö. ve Kırgızistan uyruklu kadın G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

Alanya’da fuhuş operasyonuna 5 tutuklama

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
Siirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısıSiirt Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı
Kazada ölen göçmenlerden 2’si bebekKazada ölen göçmenlerden 2’si bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.