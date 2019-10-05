HABER

Alanya’da fuhuş ve insan ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri insan ticareti ve yabancı uyruklu kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri insan ticareti ve yabancı uyruklu kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda şüpheli M. G., H. G., M. E.M. ile fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis operasyon kapsamında A.B., M.B., ve İ. Ö.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. B., M. B., ve İ. Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildiği öğrenildi.

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
7 katlı binada yangın: 9 kişi hastaneye kaldırıldı7 katlı binada yangın: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Sebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltıSebze halindeki kaçak silahlara 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.