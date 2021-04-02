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Alanya’da genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı

02.04.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki eski sevgilisini darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki eski sevgilisini darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Beyza Y. isimli kadın eski sevgilisi tarafından darp edildiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp “Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istemişti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şüpheli B.Y.’nin 31 Mart 2021 tarihinde saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile birlikte Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde Beyza Y.’yi zor kullanarak araca bindirdiği belirtildi. Açıklamada, zanlının Beyza Y.’yi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu, aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği ve Konaklı Mahallesi’ne geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki şikayeti üzerine hareket geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay hakkında soruşturma başlatılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüphelinin 1 Nisan 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra ’Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçunun tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedildi. Sulh Ceza Hakimliğinin Şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliğinin itirazı kabul ettiği bildirilen açıklamada hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan B.Y.’nin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ve Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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