Alanya’da genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 24 yaşındaki eski sevgilisini darp eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Beyza Y. isimli kadın eski sevgilisi tarafından darp edildiğine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp “Ölmek istemiyorum” diyerek yardım istemişti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, şüpheli B.Y.’nin 31 Mart 2021 tarihinde saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile birlikte Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi’nde Beyza Y.’yi zor kullanarak araca bindirdiği belirtildi. Açıklamada, zanlının Beyza Y.’yi araç içinde darp ederek zorla alıkoyduğu, aldırılan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı, müştekinin cep telefonunu kırarak zarar verdiği ve Konaklı Mahallesi’ne geldiklerinde aracından indirerek olay yerinden uzaklaştığı yönündeki şikayeti üzerine hareket geçildiği bilgisi paylaşıldı.