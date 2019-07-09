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Alanya'da genç kızın ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otelde çalışan Duygu Erdoğan'a (26) otomobille çarparak ölümüne neden olan Yunus Emre A.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otelde çalışan Duygu Erdoğan'a (26) otomobille çarparak ölümüne neden olan Yunus Emre A. (20), tutuklandı. Yunus Emre A., ifadesinde arkadaşlarıyla sahilde toplanıp alkol aldıklarını, dönüşte bir şeye çarptıklarını, korkup olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.
Türkler Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde dün saat 12.00 sıralarında genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede genç kızın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, incelemede araç çarpması sonucu ölen genç kızın, bölgedeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Duygu Erdoğan olduğunu belirledi. İncelemelerden sonra Erdoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
3 KİŞİ YAKALANDI
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak, Duygu Erdoğan'a 07 HYY 81 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti. Ekipler, bugün sabaha karşı yaptıkları baskınla otomobil sürücüsü Yunus Emre A. ile araçtaki Emrah Ş. (28) ve Ramazan Ö.'yü (22) gözaltına aldı.
'SAHİLDE TOPLANDIK ALKOL ALDIK'
İncekum Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler ifadelerinde, "Sahilde toplandık alkol aldık. Dönerken farkında olmadan bir şeye çarptık. Korkup olay yerinden uzaklaştık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus Emre A., 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanırken Emrah Ş. ve Ramazan Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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