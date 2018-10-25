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Alanya'da güneş açtı, tatilciler plaja indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 17:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahillere akın etti.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahillere akın etti. Bazıları yüksek dalgaların arasında denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise güneşlendi. Alanya'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Bölgedeki bazı tatilciler Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında yer yer yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalara aldırmadan denize girdi. Bazıları ise dalgaların oluşturduğu manzarayı izleyip, şezlongda ve kumda güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklar da sahilde güneşin tadını çıkardı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yarın güneşli havanın etkili olacağını belirtti.

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