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Alanya’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracı ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaskı takılı olmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 karayolunda eski belediye kavşağında meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafif ticari aracı ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaskı takılı olmayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 karayolunda eski belediye kavşağında meydana geldi. İlçe merkezi yönünden gelen Mustafa Şensoy’un (51) kullandığı 07 NYU 48 plakalı motosiklet, Mahmut M. idaresindeki 07 HPK 17 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kontrolden çıkan araç ise refüje çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Şensoy’un hayatının kaybettiğini belirledi. Şensoy’un cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Mahmut M. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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