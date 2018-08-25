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Alanya'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

Alanya'da bir turistin cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turistin cep telefonunu çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki plajda, 41 yaşındaki Hollandalı turist Maria Jacoba'un cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Atatürk Caddesi üzerinde 21 yaşındaki A.Ü. ve F.M.G'yi yakaladı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Maria Jacoba'un cep telefonu ise kendisine geri verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hırsızlık turist

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