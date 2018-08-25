Alanya'da hırsızlık iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir turistin cep telefonunu çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki plajda, 41 yaşındaki Hollandalı turist Maria Jacoba'un cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Atatürk Caddesi üzerinde 21 yaşındaki A.Ü. ve F.M.G'yi yakaladı. Polis merkezindeki ifadelerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Maria Jacoba'un cep telefonu ise kendisine geri verildi.
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