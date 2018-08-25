Alanya'da hırsızlık iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İranlı aile gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alanya'da bir alışveriş merkezi içerisindeki mağazadan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İran uyruklu 54 yaşındaki anne N.S. kızları 34 yaşındaki A.S. ve 18 yaşındaki S.S. gözaltına alındı.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı aile, Cumhuriyet Polis Merkezi'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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