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Alanya'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:37 | Son Güncelleme

İranlı anne ve 2 kızı, Antalya'nın Alanya ilçesinde alışveriş merkezlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki ayrı alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İranlı aile gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alanya'da bir alışveriş merkezi içerisindeki mağazadan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İran uyruklu 54 yaşındaki anne N.S. kızları 34 yaşındaki A.S. ve 18 yaşındaki S.S. gözaltına alındı.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinden de hırsızlık yaptıkları tespit edilen İranlı aile, Cumhuriyet Polis Merkezi'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hırsızlık İRAN

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