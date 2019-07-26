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Alanya’da içki imalathanesi gibi eve polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 65 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 325 litre etil alkol, 100 cl’lik 6 şişe ve 150 cl’lik 5 şişe sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği baskında 65 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 325 litre etil alkol, 100 cl’lik 6 şişe ve 150 cl’lik 5 şişe sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Payallar Mahallesi Gökkalle Caddesi üzerindeki Civan K.’ye ait apartman dairesinde sahte içki imalatı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında Civan K. gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 65 adet 5 lt’lik bidonlarda toplam 325 litre etil alkol, 100 cl’lik 6 şişe, 150 cl’lik 5 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan alkol derece ölçme aparatı ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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