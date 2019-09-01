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Alanya’da inanılmaz ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3. kattaki dairesine anten kablosuyla çatıdan sarkarak evine pencereden girmek isteyen genç, kablonun kopması sonucu sert zemine düştü. Ağır yaralanan genç, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, geçen Cuma günü saat 23.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ergün (34) isimli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle, 3. kattaki evine pencereden girmek için 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak gün ışı panelinin su hattı demirine ve bir ucunu da vücuduna bağladığı anten kablosuyla kendisini boşluğa bıraktı. Bir süre havada asılı kalan Ergün kablonun kopmasıyla önce bina dışında monteli olan klima motorunun üstüne ardından toprak zemine çakıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yunus Ergün bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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