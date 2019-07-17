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Alanya’da İngiliz uyruklu kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı kadın, evinde ölü bulundu.Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Maureen Winifred’den (81), bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Alanya’da İngiliz uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan yerleşik İngiliz vatandaşı kadın, evinde ölü bulundu.
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Maureen Winifred’den (81), bir süredir haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Winifred’in yaşadı eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda yatak odasında Winifred’in cansız bedeniyle karşılaştı. Winifred’in cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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