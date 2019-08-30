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Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki yetiştirenlere baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 16:32 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda toplam 84 kök Hint keneviri ve 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki yetiştirenlere baskın

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda toplam 84 kök Hint keneviri ve 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve yetiştiriciliğinin engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu bitki yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, balkonda saksılara ekili 9 kök Hint keneviri ile 550 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan H.T.A. isimli şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, Alanya’nın kırsal Deretürbelinas Mahallesi’nde E.E. isimli şahsın da bahçesinde uyuşturucu bitki yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında bahçeye ekili boyları 150-200 cm arasında değişen 35 Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili E.E.’nin jandarma tarafından arandığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, Alanya’nın Gümüşkavak Mahallesi’nde Hasan G. isimli şüphelinin bahçesine yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, bahçeye ekili boyları 150-200 cm arasında değişen 40 kök Hint keneviri ve 3 kilogram esrar ele geçirdi. Olayın şüphelisi Hasan G. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan G., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki yetiştirenlere baskın

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu bitki yetiştirenlere baskın

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