HABER

Alanya’da kablo hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 farklı mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.Alanya’nın kırsalındaki Kocaoğlanlı ve Sapadere mahallerinde internet ve telefon kabloları çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 farklı mahalleden 500 metre telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Alanya’nın kırsalındaki Kocaoğlanlı ve Sapadere mahallerinde internet ve telefon kabloları çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturmayı derinleştiren ekipler, dün saat 04.00 sıralarında hırsızlık şüphelilerinin 07 HOR 32 plakalı otomobille aynı mahallede dolaştığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma, aracı durdurarak içerisinde bulunan Ziyamettin S. (37) ve Hasan A. T. (31) isimli hırsızlık şüphelilerine yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER"Hayalimdeki evlilik bu değildi!""Hayalimdeki evlilik bu değildi!"
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Ankara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdiAnkara'da, sisli yolda 25 araç birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.