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Alanya’da kaçak cep telefonu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kargo firmasına polis tarafından baskın düzenledi.

Alanya’da kaçak cep telefonu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 ayrı kargo firmasına polis tarafından baskın düzenledi. Operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 72 cep telefonu ve çok sayıda aksesuarı ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçeye kargo aracılığıyla çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı geldiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 ayrı kargo firmasına baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 72 adet cep telefonu ile çok aksesuarı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüphelilerin polis tarafından arandığı öğrenildi.

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