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Alanya’da kaçak tütün operasyonu

26.11.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, 6.5 kilogram kaçak tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 34 bin 800 adet makaron, 5 paket bandrolsüz puro, 6 adet elektronik sigara likidi, 200 adet boş makaron ve çok sayıda TAPDK bandrolü etiketi ele geçirdi. Olayla ilgili E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapılan E.B. adliyeye sevk edildi.

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