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Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ilçede bir depoya düzenlenen operasyonda 19 şişe değişik markalarda içki, 2 pet şişe içerisinde anason sıvısı, 1,5 litre etil alkol, plastik pet şişeler içerisinde 4 votka, 35 boş içki şişesi ele geçirdi.

Olayla ilgili U.K, F.H. ve M.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan U.K. ve F.H. tutuklandı, M.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Alanya kaçak içki sahte içki

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