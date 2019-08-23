Alanya'da kadınlar plajı tartışması

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "(Alanya'daki kadınlar plajının açılmaması) Bunun tek nedeni Büyükşehir Belediyesi. Bir dosyayı nasıl hazırlayacaklarını bilememeleri, eksik hazırlamaları ve kendilerine bildirilen eksiklikleri 1 ay 4 gün gibi çok geç bir sürede tamamlayarak, tüm bu süreçleri sezon ortasına taşımalarıdır." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir önceki başkanı Menderes Türel tarafından 2016'da temeli atılan ve yaklaşık 2 milyon liraya mal olan Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya 15 kilometre mesafedeki Aysultan Kadınlar Plajı, bu yıl açılmadı.

Menderes Türel tarafından 3 yıllığına kiralanarak kadınlara hizmet vermeye başlayan plajın bu yıl açılmamasına ilçede yaşayan kadınlar tepki gösterdi.

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 50 bine yakın kadının kullandığı plajın bu yıl neden açılmadığını, kaderine terk edildiğini, yıkıldığını, tahrip olduğunu birçok yerde dile getirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüştüklerini dile getiren Toklu, "Bizlere verilen cevapta 'tüm başvuruları gereği gibi yaptık, ancak bürokratik engellemelere takıldık' oldu. Sonra da sorumluluğun kendilerinde olmadığı, şeklinde talihsiz bir açıklama geldi. Talihsiz bir açıklama diyorum, çünkü sizlerle paylaşacağım tarihlere tüm kamuoyunun özellikle dikkat etmesini rica ediyorum." dedi.