Alanya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin uçurumdan yuvarlanması sonucu Ümmühan Durusoy (69) yaşamını yitirti, gelini Rukiye Durusoy (32) ise ağır yaralandı.

Kaza, Mahmutlar Mahallesi’ni Gökbel Yaylası’na bağlayan yolda meydana geldi. Yusuf Durusoy (38) yönetimindeki 07 E 7045 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yusuf Durusoy kazayı yara almadan atlatırken, annesi Ümmühan Durusoy ve eşi Rukiye Durusoy ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, metrelerce aşağı uçan kamyonete güçlükle ulaşabildi. Yapılan incelemede Ümmühan Durusoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Rukiye Durusoy ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Ümmühan Durusoy’un cenazesi ise morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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