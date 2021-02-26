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Alanya’da kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

26.02.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. H.D. idaresindeki 07 HCA 10 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Erdem U.’nun kullandığı 07 NHU 59 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Erdem U. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Erdem U.’yu ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Erdem U.’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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