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ALANYA'DA KAR NEDENİYLE KAPANAN YOL 4 SAAT SONRA AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı. Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran yağış nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 4 saat sonra gece yarısı ulaşıma açılabildi. Karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri bölgede gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Görüntü Dökümü
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- Yollardan genel görüntü (cep telefonu görüntüsü)
Haber: Engin ANAK- Kamera: Antalya-DHA)

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