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Alanya'da kardan ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'nın Konya'ya bağlandığı yol kapandı.

Alanya'da kardan ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'nın Konya'ya bağlandığı yol kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol, açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.
Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol, gece yarısı ulaşıma açılabildi. Araçlarıyla yolda kalanlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri ise bölgeye gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.

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Alanya'da kardan ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldıAlanya'da kardan ulaşıma kapanan yol, 4 saat sonra açıldı

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