Alanya’da kardeş cinayetinin görüntüleri ortayla çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalan otobüs nedeniyle ağabeyin kardeşini tabancayla öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı Deniz B. (55), aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali B.’yi (36) yanına çağırarak konuşmak istedi. Aracıyla ağabeyi Deniz B.’nin yanına gelen Mehmet Ali B., ağabeyiyle bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşine ateş etmeye başladı. Mehmet Ali B., sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Deniz B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağabeyi Deniz B.’nin yanına Mehmet Ali B.’nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B.’nin aksayarak görüntüden çıktığı görülüyor.

