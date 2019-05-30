HABER

Alanya’da kardeş cinayetinin görüntüleri ortayla çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:09 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalan otobüs nedeniyle ağabeyin kardeşini tabancayla öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalan otobüs nedeniyle ağabeyin kardeşini tabancayla öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı Deniz B. (55), aralarında husumet olan kardeşi Mehmet Ali B.’yi (36) yanına çağırarak konuşmak istedi. Aracıyla ağabeyi Deniz B.’nin yanına gelen Mehmet Ali B., ağabeyiyle bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşine ateş etmeye başladı. Mehmet Ali B., sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Deniz B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlattı.
Cinayet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ağabeyi Deniz B.’nin yanına Mehmet Ali B.’nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B.’nin aksayarak görüntüden çıktığı görülüyor.

Asansörde kabus! Korkunç olay Asansörde kabus! Korkunç olay
Üniversiteli Eyyüphan, 10 gündür kayıpÜniversiteli Eyyüphan, 10 gündür kayıp
Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1)Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.