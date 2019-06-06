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Alanya'da kardeşini öldüren kişi, Side'de yakalandı (ARŞİV)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 08:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan ağabey Deniz.B.

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan ağabey Deniz.B. (55), Side'de yakalandı.

Alanya çevreyolu üzerinde geçtiğimiz 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz B. ise olaydan sonra kaçtı.

SİDE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz B.'nin Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Şüpheli Deniz B., jandarma tarafından yapılan baskınla Side'de saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Diğer yandan, cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

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