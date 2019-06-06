HABER

Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren ağabey yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 00:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşini tabancayla öldürdükten kaçan cinayet şüphelisi ağabey Manavgat’ta jandarma tarafından yakalandı.Olay, 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren ağabey yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşini tabancayla öldürdükten kaçan cinayet şüphelisi ağabey Manavgat’ta jandarma tarafından yakalandı.
Olay, 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi Deniz B. (55) ile kardeşi Mehmet Ali B. (36) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey Deniz B. belindeki tabancayı çıkararak kardeşinin üzerine doğru ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ali B.’nin sağ koltuk altı ve sağ bacağına isabet ederek ağır yaralandı. Mehmet Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, ağabeyi Deniz B. olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mehmet Ali B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde yaptıkları incelemelerde 3 adet 7.65 mm kovan ve 1 adet fişek bulurken, suç aleti tabancaya ise rastlamadı. Ekipler kaçan kardeş cinayeti şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Cinayet şüpheli gizlendiği evde yakalandı
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, cinayet şüphelisi ağabeyin Side Mahallesi’ndeki bir adreste gizlendiğini tespit etti. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek Deniz B.’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Deniz B. Karakoldaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edileceği belirtildi.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Belediye başkanına düğünde saldırıBelediye başkanına düğünde saldırı
Çaya giren Fatma Nur kaybolduÇaya giren Fatma Nur kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.