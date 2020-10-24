HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da kayıp yaşlı adamı jandarma buldu

Alanya’da kayıp yaşlı adamı jandarma buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 79 yaşındaki kişi jandarma ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.Alanya Türktaş Mahallesi’nde yaşayan Sinan Erdoğan, 79 yaşındaki babası Ahmet Erdoğan’ın evden haber vermeden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 79 yaşındaki kişi jandarma ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Alanya Türktaş Mahallesi’nde yaşayan Sinan Erdoğan, 79 yaşındaki babası Ahmet Erdoğan’ın evden haber vermeden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kayıp yaşlı adamı arama faaliyeti için 1 komando timi, 2 asayiş timi, 1 iz takip köpeği için bölgeye hareket etti. AKUT ekipleri ve vatandaşlarında destek verdiği aramada yaşlı adamın düştüğü yerde mahsur kaldığı belirlendi. Ahmet Erdoğan’ın yanına inen jandarma sedyeye aldığı yaşlı adamı güvenli bölgeye çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
İstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar varİstanbul'da rezidansta silahlı saldırı! Yaralılar var
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes!
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes!
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Denizli'de 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.