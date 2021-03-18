HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli yakalandı

Alanya’da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli yakalandı

18.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl 7 ay ile 6 yıl 6 ay 26 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl 7 ay ile 6 yıl 6 ay 26 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan M.K, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, gizliliğin ihlali" suçundan 4 yıl 7 ay ve 7 gün hapis cezasıyla aranan A.K. ve "hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihmal etme" suçundan 6 yıl 6 ay 26 gün hüküm giyen K.Ç. adreslerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
AKM inşaatında korkunç anlar! İşçilerin üzerine çöktüAKM inşaatında korkunç anlar! İşçilerin üzerine çöktü
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp istismar etti! Cezası belli oldu

Çevredekiler fark etti! 14 yaşındaki kızı inşaata çağırıp...

Atatürk Kültür Merkezi'nde tavan çöktü: 4 işçi yaralandı! İşte o anlar

AKM inşaatında korkunç anlar! İşçilerin üzerine çöktü

Devlet Övünç Madalyası nedir? Devlet Övünç Madalyası kimlere, neden verilir?

Önemli başarılar elde edene Devlet Övünç Madalyası

Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!

Sancısı başladı, sokak ortasında doğum yaptı!

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

İzmir'de korku dolu anlar! Gören yardıma koştu

Bağdat Caddesi'nde kaza! Lüks cip yan yattı, sürücü şoka girdi

Lüks cip yan yattı, sürücü şoka girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.