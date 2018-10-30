Alanya'da Kıraç'lı Cumhuriyet coşkusu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayı ve Kıraç konseriyle kutlandı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kutlamaların finalinde yapılan havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı.

Alanya'da Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümü dolayısıyla organize edilen kutlama programı için vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ın yaktığı meşaleyle kortej yürüyüşü başladı. Cumhuriyet kutlamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Atatürk Caddesi'nde dev Türk bayrağı açıldı. İskele güzergahında devam eden ve konser alanında son bulan yürüyüşe yol boyunca esnaf ve vatandaşlardan da destek geldi. Konser alanını dolduran vatandaşlara, kum sanatı ve zeybek gösterisi sunuldu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, "Anadolu'ya ulaşan, kadim Türk milletinin bu topraklarda inşa ettiği son eseri olan Türkiye Cumhuriyeti artık köklerini geçmişe, kollarını geleceğe uzatan ulu bir çınar ağacı olmuştur. Bu büyük eserimizle gurur duyuyor, onu yükseltmek ve daha ileriye taşımak için, hiç durmadan hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Başkan Yücel'in ardından sahneye çıkan Kıraç, 'Zaman' adlı şarkısıyla konserine başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Kıraç'ın şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Konser sonrası Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kıraç'a üzerinde portre resminin işlendiği su kabağı, adına özel hazırlanan Aytemiz Alanyaspor forması, çiçek ve plaket hediye etti.

Kıraç, konserini 10. Yıl Marşı ile bitirirken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi.