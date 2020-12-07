HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

Alanya’da kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yağdı

07.12.2020 13:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 131 kişiye toplam 309 bin 78 TL idari para cezası kesildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden 131 kişiye toplam 309 bin 78 TL idari para cezası kesildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 31 kişiye toplam 68 bin 328 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma kurallara uymayan 100 kişiye ceza kesti
Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 100 kişiye toplam 240 bin 750 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 131 kişiye 309 bin 78 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Tansiyon bir anda yükseldi! Mansur Yavaş: Masaya çık tepin istersen

Mansur Yavaş görünce sinirlendi: Masaya çık tepin istersen

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' Sarıkamış'ta görüntülendi

Yer: Diyarbakır! Kaldırımdaki ayak izi hırsızı yakalattı

Özel ekip kuruldu! Kaldırımdaki ayak izi ele verdi

Adana'da korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Bir ilde korkutan koronavirüs haritası! En risksiz bölge mezarlıklar

Sivas Ulaş'ta baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı!

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Sare Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.