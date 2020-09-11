HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da kokain operasyonu

Alanya’da kokain operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis bir eve düzenlediği baskında satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis bir eve düzenlediği baskında satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Kiriş Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken olayla ilgili Ü. G. (21) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü. G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Karantinadaki Belediye Başkanı, canlı yayında bağlama çalıp türkü söylediKarantinadaki Belediye Başkanı, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş gelişme!
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İsyan ettiren görüntü! Çırılçıplak, oyun parkında...
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Diğer Haberler
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de bir Naxtex daha
Doğu Akdeniz'de bir Naxtex daha
Akçakoca'da korkutan anlar! Trafo patlaması kamerada
Akçakoca'da korkutan anlar! İşte patlama anı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: F-16'larla tatbikat...
MSB duyurdu! F-16'larla tatbikat...
Bartın Üniversitesi öğretim görevlisi Melih Onuş koronavirüse yenik düştü
Genç akademisyen koronadan hayatını kaybetti
Bartın'da kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı
Kahreden olay! Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.