HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

Alanya’da kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

11.12.2020 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yakalanırken, 3 tabanca bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Enes C.’nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı belirleyerek çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yakalanırken, 3 tabanca bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Enes C.’nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı belirleyerek çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, şüpheli Enes C.’yi Dimçayı mevki’i Regülatör Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu durdurduğu Antalya plakalı otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 30 gram esrar, 5 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktıİstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı
ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?ATA AÖF sınavları ne zaman açıklanır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Bulgar turistler bu sefer elleri boş döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.