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Alanya’da küle dönen evden kolundaki yanıkla kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 13:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ve kolu yanan bir kadın hastaneye kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi, Yunusoğlu Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Binadaki diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında, dumandan etkilenen ve kolu yanan Hayriye A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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