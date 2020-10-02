HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da kumar baskınına 25 bin TL para cezası: 6 gözaltı

Alanya’da kumar baskınına 25 bin TL para cezası: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir derneğe düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişiyle kumar oynayan 5 kişi hakkında toplam 25 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Alanya’da kumar baskınına 25 bin TL para cezası: 6 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir derneğe düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişiyle kumar oynayan 5 kişi hakkında toplam 25 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Kumardan elde edildiği tahmin edilen 57 bin 100 TL’ye ise el konuldu.
Kadıpaşa Mahallesi Tümerdem Sokak’ta bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 22.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kumardan elde edildiği tahmin edilen 57 bin 100 TL ile çok sayıda iskambil kağıdına da el konuldu. Şüpheliler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasalara aykırı hareket etmek suçlarından toplam 25 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca kumar oynayan kişilerden olan Ş.D.’ye yapılan GBT kontrolünde 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Ş.D. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik için flaş kararCinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik için flaş karar
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
'Koronavirüse karşı bağışıklık endişe verici derecede kısa'
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
MasterChef'te rahatsızlandı! Doktor eşliğinde stüdyodan ayrıldı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Cinsel saldırı ile suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında flaş karar
Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik için flaş karar
"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diyen kadının yargılandığı davada karar
'Uçağı patlatacağım' demişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan imar müdürü tutuklandı
Bilgisayarında cinsel içerikli görüntü bulunan müdür tutuklandı
Skandal görüntü! Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki korkunç iddiayla ilgili flaş gelişme
Mersin Şehir Hastanesi'ndeki korkunç iddiayla ilgili flaş gelişme
İBB'den toplu ulaşımda HES kodu açıklaması! Uygulama nasıl olacak?
İBB'den toplu ulaşımda HES kodu açıklaması! Uygulama nasıl olacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.