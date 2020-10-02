Alanya’da kumar baskınına 25 bin TL para cezası: 6 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir derneğe düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişiyle kumar oynayan 5 kişi hakkında toplam 25 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Kumardan elde edildiği tahmin edilen 57 bin 100 TL’ye ise el konuldu.

Kadıpaşa Mahallesi Tümerdem Sokak’ta bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 22.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kumardan elde edildiği tahmin edilen 57 bin 100 TL ile çok sayıda iskambil kağıdına da el konuldu. Şüpheliler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasalara aykırı hareket etmek suçlarından toplam 25 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynayan kişilerden olan Ş.D.’ye yapılan GBT kontrolünde 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Ş.D. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

