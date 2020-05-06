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Alanya’da kumarhaneye çevrilmiş lüks villaya baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan 3 katlı lüks villaya baskın düzenledi. Baskında 28 kişiye toplam 99 bin 225 TL idari para cezası kesildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kargıcak Mahallesi’nde Y.D.’ye ait üç katlı villada koronavirüs tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Baskında villanın odalarında yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kumarhane çevrildiği tespit edildi. Yapılan aramalarda kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi.

Adreste gözaltına alınan 28 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından toplam 99 bin 225 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi Y.D. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)

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