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  4. Alanya’da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza

Alanya’da kurallara uymayan 114 kişiye toplam 287 bin TL ceza

14.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 114 kişiye toplam 287 bin 318 TL cezai işlem uygulandı.Korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirilmesinin ardından Cuma günü 21.00’dan Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkmak kısıtlandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 114 kişiye toplam 287 bin 318 TL cezai işlem uygulandı.
Korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirilmesinin ardından Cuma günü 21.00’dan Pazartesi günü 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkmak kısıtlandı. Kısıtlama kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı.
Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 29 kişiye toplam 80 bin 318 TL cezai işlem uygulandı.

Jandarma kurallara uymayan 85 kişiye ceza kesti
Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 85 kişiye toplam 207 bin TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 114 kişiye 287 bin 318 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

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